Jennifer e Sebastian: un amore da favola

foto Da video 12:17 - E' proprio il caso di dirlo: "e vissero felici e contenti". Jennifer Morrison e Sebastian Syan si sono infatti innamorati sul set di "C'era una volta", la serie tv sul mondo delle favole. Nella fiction Jennifer interpreta Emma Swan, la figlia di Biancaneve e del Principe Azzurro, mentre Sebastian è comparso in qualche episodio nelle vesti del Cappellaio Matto, lo stravagante personaggio di "Alice nel Paese delle meraviglie".

"Si sono conosciuti sul set. Escono insieme da circa tre mesi - a rivelato una fonte a People - Sembrano davvero felici insieme, ma hanno deciso di prendere le cose con calma".



Per la Morrison non è gli primo amore nato sotto i riflettori. Sul set di "Dottor House" - in cui interpretava la Dottoressa Cameron - aveva infatti iniziato una relazione con il collega Jesse Spencer (Dottor Chase). I due erano intenzionati a sposarsi, ma poi nel 2007 avevano rotto il fidanzamento. Anche Sebastian Stan, in passato, aveva avuto una relazione con la collega Leighton Meester, conosciuta durante le riprese di "Gossip Girl".



Speriamo che il set di "C'era una volta" porti fortuna ad entrambi. I precedenti fanno ben sperare: la serie, lo scorso inverno, ha infatti visto nascere un'altra coppia "da favola": quella formata da Ginnifer Goodwin (Biancaneve) e Joshua Dallas (il Principe Azzurro).