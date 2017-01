Radio Italia festeggia la musica con Italia 1

foto Ansa Correlati COS'E' SUCCESSO SUL PALCO

Mercoledì 25 luglio e mercoledi primo agosto alle 23.50 circa su Italia 1 andrà in onda il concerto-evento gratuito con cui Radio Italia ha festeggiato i suoi 30 anni, lo scorso 14 maggio in piazza Duomo a Milano. Sul palco Laura Pausini, Pino Daniele, Max Pezzali, Negrita, Tiziano Ferro, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, J-Ax, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Modà e Biagio Antonacci.

Presentato da Enrico Ruggeri e Belen Rodriguez, l’evento di piazza Duomo ha visto le esibizioni delle star della musica italiana che hanno cantato i loro più grandi successi davanti ad oltre centomila spettatori.



Italia 1 offre un’occasione unica a tutti coloro che in quella magica serata non hanno potuto essere presenti in piazza Duomo di vivere le emozioni dell’evento musicale dell’anno e, a tutti quelli che c’erano, di assistere, comodamente da casa, ancora una volta all’incredibile spettacolo andato in scena lo scorso maggio.