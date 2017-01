Jennifer Aniston si "prepara" con Ellen

foto Da video Correlati TRUCCO E PARRUCCO

BUONE "VIBRAZIONI" 10:51 - Per Jennifer Aniston è sempre un piacere essere ospite all' "Ellen Show": "Il programma di Ellen è differente da qualsiasi altro show perchè lei si prende cura personalmente di te, fin dal tuo arrivo". Anche troppo. L'attrice, prima di andare in onda, si è infatti dovuta sottoporre ad una seduta intensiva di "trucco e parrucco", seguita passo passo dalla conduttrice. Il risultato, però, non è sempre quello sperato...

Gli ospiti dell' "Ellen Show" hanno diritto ad un servizio completo. La conduttrice, infatti, vuole prendersi cura personalmente delle celebrità, fin dal momento del loro arrivo. A farne le che spese Jennifer Aniston, che è stata sottoposta ad un trattamento intensivo di make up e capelli, seguita passo passo da Ellen. I risultati, però, non sono proprio quelli sperati...



Si tratta naturalmente di uno scherzo, a cui l'attrice si è sottoposta di buon grado. Già in un'ospitata precedente all' "Ellen Show", infatti, Jennifer si era messa in gioco provando un particolare vibro-massaggiatore per capezzoli. Insomma per la Aniston partecipare allo show è sempre un vero "piacere".