Le Veline: "Dopo Striscia vogliamo il cinema"

L'ADDIO AL TG SATIRICO 11:43 - Per ben quattro anni hanno portato il buonumore nelle serate degli italiani, con classe e sensualità. Ora però Costanza e Federica sono pronte a scendere dal bancone di "Striscia" per aprirsi a nuove esperienze. Nel loro futuro c'è la recitazione ma, se le cose dovessero andare male, sono pronte a rimettersi sui libri e imparare un mestiere. E giurano "Niente calendari, ormai lo fanno tutte. La vera novità è coprirsi".

"La sensazione è stata come quella che si prova quando finisce la scuola. Striscia ci ha insegnato un sacco di cose - confessa Federica a "Visto" - Ma è stato duro vivere lontano dalla famiglia. Qualche momento difficile c'è stato, soprattutto all'inizio".



"La voglia di mollare tutto è capitata - le fa eco Federica - Ma poi le cose che fai sono talmente belle e interessanti e la giornata così piena che non hai più tempo di pensarci. Insomma abbiamo avuto il nostro bel da fare e adesso invece di tempo libero ne avremo anche fin troppo".



Finita l'avventura sul bancone di Striscia, le ragazze sono pronte a spiccare il volo nel mondo dello spettacolo, magari come attrici. "Ho intenzione di continuare a studiare recitazione, perchè vorrei fare l'attrice" ammette Federica. Idem per Costanza: "In questi anni ho lavorato sodo sulla dizione, non voglio mollare proprio adesso. Se le cose si mettessero male riprenderei gli studi e cercherei un lavoro fuori dal mondo dello spettacolo".



E alle loro eredi danno un consiglio prezioso: "Se volete farcela dovete lavorare con.. fede e costanza!".