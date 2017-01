Anderson: "Basta rodei, sono una mattanza!"

foto Olycom Correlati AMICA DEGLI ANIMALI

Pamela Anderson continua la sua lotta in difesa degli animali. Dopo essersi schierata in favore delle foche a Berlino, ora l'ex bagnina di Baywatch si è mobilitata per far chiudere per sempre il "Calgary Stampede Chuckwagon Race", il tradizionale rodeo canadese. La Anderson ha infatti scritto direttamente al governatore di Alberta Alison Redford, mostrando tutto il suo disappunto per un evento sportivo così cruento.

L'ex star di Baywatch - a quanto riporta la stampa canadese - si mobilitata contro il tradizionale rodeo canadese, il "Calgary Stampede Chuckwagon Race", dopo la morte dell'ennesimo cavallo.



"Questo evento sconsiderato, in cui muoiono sistematicamente i cavalli, deve finire - ha fatto sapere la Anderson, in una lettera indirizzata al governatore di Alberta Alison Redford - Il rodeo è una vera mattanza e deve essere eliminato una volta per tutte". Intervistato, il portavoce di Redford ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto la lettera, senza sbilanciarsi riguardo una possibile risposta del governatore.



La Anderson, lei stessa di origini canadesi, si è sempre distinta per le sue campagne in favore degli animali. Lo scorso aprile era infatti volata a Berlino per una mobilitazione promossa dalla PETA, contro il commercio di pelli di foca.