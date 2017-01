foto LaPresse

12:29

- Il consiglio di amministrazione della Rai, in corso a Viale Mazzini, ha indicato come nuovo direttore generale Luigi Gubitosi con un voto all'unanimità. Lo riferiscono fonti vicine al consiglio. La nomina di Gubitosi, ex amministratore delegato di Wind Telecomunicazioni e oggi alla Bank of America, un tecnico voluto dal premier Mario Monti, sarà formalizzata con un passaggio in assemblea alle 16 e poi di nuovo in cda per la votazione definitiva.