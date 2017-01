"Charlie Sheen twitta mentre fa sesso"

09:30 - Su Twitter, per sbaglio, aveva pubblicato il suo numero di cellulare scatenando un putiferio. Ma Charlie Sheen sarebbe così legato al social network da "twittare" anche quando fa sesso. A rivelarlo, platealmente, è la sua ex amante, la pornostar Bree Olson, che ha appena inciso una canzone in cui attacca un suo ex flirt che conosce e "odia" tanti vip e che invia messaggi mentre fa l'amore.

In realtà, intervistata dal "New York Post", la Olson nega che il brano "Hollywood Douchebag" sia dedicato a Sheen: "C'è tanto di Charlie in questo pezzo, ma non mi riferisco soltanto a lui".



Anche se i versi sono inequivocabili: "Sono innamorata di un tipo che invia tweets su Twitter mentre fa sesso con me... ha amici vip in ogni strada, ha cento amici che odia tutti a morte...".



Bree, insomma, ha il dente avvelenato perché il protagonista della serie tv "Due uomini e mezzo" ha archiviato la sua storia nel giro di poche settimane, così adesso è arrivato il momento della vendetta. Naturalmente pubblica.