Salvo: "Caccio la crisi e mi autoproduco un cd"

Nella terza edizione di "Amici" conquistò tutti con un'aria dell'opera "Turandot". Poi i musical, la serie tv "Non smettere di sognare" fino alla decisione drastica. "In un momento difficile di crisi economica come questa - spiega Salvo Vinci a Tgcom24 - ho deciso di autoprodurmi un disco che uscirà a ottobre". Intanto il primo singolo "Io non ho paura" è disponibile su iTunes.

"Io non ho paura è una canzone nata in un momento di stop lavorativo. - spiega - Sono stati anni questi in cui non mi sono mai fermato ma era palese che la competizione specie nei lavori artistici si sentiva ed era forte. Bisogna affrontare questo clima sempre nello spirito giusto, con ottimismo e come dico nel titolo del singolo proprio senza paura".



A ottobre esce un Ep con sette brani inediti: "Questo è stato un processo naturale in un momento difficile come quello di oggi. Bisogna credere in quello che si fa e sono convinto che quel che dovevo fare sia stata la cosa più giusta. Dunque ho deciso di autoprodurmi questo progetto discografico senza aspettare la 'telefonata' del discografico di turno. Questo periodo storico è molto delicato e la situazione è ancora più critica se si pensa che non è un Paese in cui vince la meritocrazia".



Le canzoni del nuovo disco sono autobiografiche "tra esperienza di vita e sentimenti. Tutto si muove verso qualcosa o qualcuno".



"Mi presentai ad 'Amici' con l'aria della Turandot, ci fu una standing ovation. . conclude - Una giusta escelta degli autori del programma ma che comunque non rispecchiava appieno il mio mondo musicale. Mi sono fatto conoscere ma in un mondo musicale che non mi apparteneva. Poi c'è stato il giro di boa con i musical con We will rock you e la serie tv Non smettere di sognare che mi ha portato a Milano. Mi piacerebbe ripetere un'esperienza sul set. Di certo per ora ho accantonato il mondo del musical per concentrarmi sulla mia carriera da solista".

Andrea Conti