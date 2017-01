La violenza sulle donne a "Quinta Colonna"

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:12 - La violenza sulle donne è l'argomento al centro della terza puntata di "Quinta Colonna", il programma condotto da Salvo Sottile in diretta su Canale 5 in prima serata martedì 17 luglio. Partendo dalla vicenda della studentessa dell'Aquila violentata fuori da una discoteca lo scorso inverno, il programma apre una pagina sulle donne vittime di violenza da parte di sconosciuti ma anche da mariti e compagni di vita. - Lasulleè l'argomento al centro della terza puntata di "", il programma condotto dain diretta su Canale 5 in prima serata martedì 17 luglio. Partendo dalla vicenda della studentessa dell'Aquila violentata fuori da una discoteca lo scorso inverno, il programma apre una pagina sulle donne vittime di violenza da parte di sconosciuti ma anche da mariti e compagni di vita.

Il programma a cura di Siria Magri questa settimana si occupa anche di esodati. Tra gli altri temi della puntata la fecondazione assistita. “Quinta Colonna” ha seguito il viaggio di una coppia che, dopo 10 tentativi non andati a buon fine in Italia, ha deciso di recarsi a Praga per sottoporsi a fecondazione eterologa con ovodonazione.