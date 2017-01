Raoul Bova e la giustizia in "Graffiti"

foto Ufficio stampa 09:14 - Martedì 17 luglio in seconda serata La5 presenta "Graffiti", cortometraggio in prima visione tv, promosso da Mediafriends, con protagonista Raoul Bova insieme a un gruppo di giovani attori. Il film racconta con un linguaggio veloce, tipico dei video musicali, la voglia di giustizia e legalità dei ragazzi. - Martedì 17 luglio in seconda seratapresenta "", cortometraggio in prima visione tv, promosso da Mediafriends, con protagonistainsieme a un gruppo di giovani attori. Il film racconta con un linguaggio veloce, tipico dei video musicali, la voglia di giustizia e legalità dei ragazzi.

Il corto è stato presentato in anteprima alla Triennale di Milano all'inaugurazione della mostra "Il mondo che vorrei". L'esposizione di lenzuola dipinte dagli studenti italiani contro la mafia, è stata organizzata da Mediafriends e dalla Fondazione Falcone.



Raoul Bova e la moglie, Chiara Giordano, da sempre attivi nel sociale, spiegano così il loro impegno: "La nostra visione della realtà è basata su una società più giusta e solidale, nella quale tutti possano godere di pari opportunità e non vi siano né esclusi né emarginati. Una società in cui non ci siano differenze e pregiudizi, dove quello che esprimiamo non è altro che il frutto di ciò che siamo".



Il cortometraggio è prodotto dalla Sanmarco di Raoul Bova e Chiara Giordano per Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Medusa e Mondadori. Il soggetto di "Graffiti" è dello stesso Bova, che ne firma anche la sceneggiatura con Paola Boschi. La regia è di Alexis Sweet.