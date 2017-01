Nathalie Emmanuel a "Game of Thrones"

14:51 - New entry piccante nel cast di "Game of Thrones". Nathalie Emmanuel, premiata come "miglior sedere" agli scorsi Anatomy Awards (gli Oscar del nudo), è infatti pronta a conquistare le terre mitologiche della serie-kolossal targata HBO. L'attrice di "Misfits" comparirà nella terza stagione dello show fantasy nelle vesti di Missandei, la nuova ancella della khaleesi Daenerys Targaryen (interpretata da Emilia Clarke).

La Emmenuel ha conquistato gli scorsi "Anatomy Awards", gli Oscar del nudo americani, grazie al suo perfetto lato B mostrato in "Misfits" conquistando così la statuetta nella categoria "miglior sedere 2012". Nella terza stagione di "Game of Thrones" Nathalie sarà Missandei, la consigliera della khaleesi Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).



Per la prossima stagione il cast dello show si arricchirà di ben14 new entry. Tra questi Mackenzie Crook ("Pirati dei Caraibi"), nel ruolo di un bruto capace di entrare nella testa degli animali, Clive Russell ("Sherlock Holmes"), che vestirà i panni dello zio di Catelyn Stark e Diana Rigg ("007 - Al servizio di suo Maestà"), che sarà invece l'arcigna "Regina di Spine".



La Emmanuel sarà quindi in buona compagnia, ma siamo certi che riuscirà a farsi notare. Conoscendo la serie - famosa soprattutto per le scene di sesso e nudo integrale - le sue "credenziali" saranno ben valorizzate e il suo prestigioso lato B non tarderà a mettersi in mostra.