E' morto il mago di Arcella

Con il motto "Alias, silias, trilias" era diventato famoso e si era conquistato il titolo di "mago dei vip". A 82 anni il 14 luglio è morto a Roma il "mago di Arcella", al secolo Antonio Battista. Noto per le sue performances televisive, era da tempo aveva un tumore e da un mese era in coma nell'ospedale di Tor Vergata.

Arcella è una frazione del comune irpino di Montefredane, dove Battista era nato e di cui fu sindaco per due volte negli anni 70. In quel periodo occupò più volte le pagine dei rotocalchi, e divenne famoso come "mago dei vip".



Tantissime le sue apparizioni in tv, soprattutto ai tempi dei Festival di Sanremo condotti da Pippo Baudo in cui il mago Arcella faceva pronostici sui vincitori.