Aretha Franklin interessata ad "American Idol"

Una risposta non del tutto inaspettata. La Franklin, infatti,. Lady Soul si è detta inoltre molto lusingata dell'interpretazione di- una delle concorrenti della scorsa edizione - della sua hit "", giudicandola una delle performance più emozionanti di tutto lo show.L'negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi alla produzione di "American Idol", che adesso deve trovare altri due giudici da affiancare al "superstite". La risposta di Lady Soul, tuttavia, fa ben sperare e - se l'interesse si dovesse concretizzare in un contratto - ben presto potrebbe rimanere una sola sedia libera in giuria.