"She Died", il web conquista il Giffoni

10:09 - Grande successo per la prima di "She Died", la web series che ha aperto il Giffoni Film Festival. Scritta e diretta da Luca Apolito e Manlio Castagna, "She Died" è la prima serie creata per la rete interamente prodotta dalla manifestazione. Di genere black fantasy, il progetto (6 puntate ognuna di circa 10 minuti) si rifà alle atmosfere del mondo fumettistico di Neil Gaiman e allo spirito grottesco-romantico di Tim Burton.

"She Died" racconta le avventure surreali di una coppia di giovani ventenni, Davide e Anastasia, alle prese con la bizzarra e spaventosa linea di confine tra la vita e la morte, dove forse solo l'amore può essere la chiave. Lei è tornata dal mondo dei morti ed ha intenzione di non staccarsi più da Davide, mentre lui cerca di trovare una soluzione per dare il giusto riposo alla ragazza.



Tutto si svolge ad Altravia, un luogo sospeso tra la Vita e la Morte popolato da creature bizzarre e pericolose come la Donna del Canarino e l'Oracolo, che indicano a Davide e Anastasia la strada per continuare ad amarsi e sconfiggere il Male.



Nel cast Nicola Canal, Margherita Laterza e Sara Lazzaro, oltre ai cameo d'eccezione nei primi episodi dei giovani protagonisti della serie-evento "Freaks!": Claudio Di Biagio (aka nonapritequestotubo), Claudia Genolini (Cicciasan), Ilaria Giachi e l'autore e star del web Matteo Bruno (Canesecco).