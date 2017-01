Steven Tyler lascia "American Idol"

foto LaPresse 13:12 - Dopo due stagioni come giudice, Steven Tyler lascia il talent americano "American Idol" e torna a cantare, dedicandosi totalmente agli Aerosmith. La star ha detto di aver amato ogni minuto trascorso negli studios del programma, ma ha anche aggiunto che ora "è tempo di allontanarsi". - Dopo due stagioni come giudice,lascia il talent americano "" e torna a cantare, dedicandosi totalmente agli. La star ha detto di aver amato ogni minuto trascorso negli studios del programma, ma ha anche aggiunto che ora "è tempo di allontanarsi".

Scherzando ha definito il programma come una sorta di "attrazione fatale" per lui, che finora gli ha impedito di tornare a dedicarsi a tempo pieno al suo primo amore, gli Aerosmith, che faranno uscire un nuovo album in autunno.



Tyler ha fatto da giudice dei nuovi talenti canori insieme a un'altra grande stella della musica internazionale, Jennifer Lopez, e ha spiegato che, mentre lui faceva la parte dello scontroso e del "cattivo", la Lopez è sempre stata più materna e protettiva nei confronti dei concorrenti.