Su Retequattro pioggia di natura, cronaca e film

COSA VEDREMO 17:40 - L'autunno di Retequattro sarà ricco di trasmissioni legate all'ambiente ("North America" e "Lo spettacolo della natura"), molti i telefilm ("Downtown Abbey" e "The Mentalist") e coproduzioni internazionali ("Tierra De Lobos"). Non mancherà l'approfondimento con "Quarto Grado", "Terra!" e "Storie di confine". Nel day-time "Forum", "PianetaMare" e "Ricette di famiglia". Nuovo appuntamento alle 14 con il Tg4.

Nel daytime si rinnova l'appuntamento dal lunedì al venerdì alle 14 con Rita Dalla Chiesa e "Forum", Davide Mengacci e Michela Coppa dalle 11 invece conducono "Ricette di famiglia" e infine ogni domenica alle 11 Tessa Gelisio si riconferma a "PianetaMare".



Per la prima serata protagonista assoluto è "Quarto Grado". Al via dal 7 settembre la quarta stagione del programma leader degli ascolti di Retequattro condotto da Salvo Sottile con Sabrina Scampini. In prima visione assoluta per l'Italia la seconda stagione della pluripremiata serie ideata dal Premio Oscar Julian Fellowes: "Downtown Abbey". Al via la quarta serie di "The Mentalist" che vede protagonista Simon Baker.



In prima visione assoluta e in prima serata dal 28 agosto la serie rivelazione e fenomeno di costume in Spagna "Tierra De Lobos", una coproduzione Mediaset Espana per Telecinco.



Dal 15 settembre in prima visione la dodicesima stagione della serie "Law & Order - Special Victims Unit" con Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Dann Florek e Ice-T.



"North America" è una serie evento coprodotta da Discovery Channel e Mediaset in prima visione assoluta per l'Italia. Il Nord america attraverso le frontiere, coste, montagne, pianure, foreste e tanto altro. Sempre a proposito di ambiente "Lo spettacolo della natura" torna con sei puntate de "il meglio del meglio" della documentaristica internazionale tra cui "Inside The Human Body", "Heart Flight" e "Mega Hunters". C'è anche "Sopravvissuti" con sei appuntamenti tra i documenti che raccontano la lotta per la sopravvivenza e di chi ce l'ha fatta.



Il grande cinema sbarca su Retequattro con due appuntamenti settimanali e in programma ci sono "Unknown - Senza Identità", "Giustizia Privata", "Shutter Island", "Baarìa", "Green Zone", "Hereafter" e "Invictus". Cinque gli appuntamenti settimanali invece con il meglio della cinematografia di culto: "Mr. Beaver", "RepoMen", "Pride and Glory", "The Fighter" e "La versione di Barney".



Ma la seconda serata è destinata anche all'approfondimento con "Storie di confine", previste sei appuntamento con la quinta edizione dei grandi reportage dai confini del mondo e "Terra!" che da Canale 5 trasloca su Retequattro per la prima volta.



L'informazione di Retequattro ha il volto di Benedetta Corbi e Monica Gasparini al Tg4 diretto da Giovanni Toti. Appuntamenti alle 11.30, 18.55 e il nuovo orario alle 14.