"Lascio la tv e mi occupo di disabili"

foto Visto Correlati VITA NUOVA 10:59 - Lascia la tv e si dedica ai disabili. Federico Mastrostefano, l'ex tronista di "Uomini e Donne" e naufrago dell'Isola dei Famosi volta pagina. A Manziana, un paese alle porte di Roma dove è cresciuto, ha aperto un'attività: "Gestisco una piscina in prima persona e sono amministratore e presidente di una cooperativa sociale alla quale aderiscono persone svantaggiate e invalidi", racconta a "Visto". - Lascia la tv e si dedica ai, l'ex tronista di "" e naufrago dell'volta pagina. A Manziana, un paese alle porte di Roma dove è cresciuto, ha aperto un'attività: "Gestisco una piscina in prima persona e sono amministratore e presidente di una cooperativa sociale alla quale aderiscono persone svantaggiate e invalidi", racconta a "".

Nel 2008 Federico diventa tronista nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi e dopo 8 mesi sceglie Pamela Compagnucci. La storia va avanti tra alti e bassi fino a quando Mastrostefano naufraga sull'Isola dei Famosi e la lascia in diretta. Solo adesso sembra aver ritrovato il sorriso con Roberta Festa, una delle protagoniste di "Ragazzi e Ragazze".



Nel frattempo l'ex tronista ha realizzato un sogno che aveva già da bambino: "Sapevo che quella del mondo dello spettacolo per me era solo una parentesi, mi ha aiutato a diventare popolare ma sentivo il bisogno di cambiare, oggi lancio un salvagente a chi un trono non ce l'ha".