Demi Lovato caccia rapper che parlano di droga

foto Ap/Lapresse Correlati IDOLO DELLE TEENAGER 16:47 - Detto da lei,Demi Lovato ha deciso di voltare le spalle al passato e così a "X Factor" Usa ha cacciato dal palco due giovani che durante un provino per partecipare al talent si sono esibiti in un rap che parlava di droghe. - Detto da lei, che ha dichiarato di aver cominciato a fare uso di droghe a 12 anni e che recentemente ha fatto parlare di sè per il sex tape, suona un po' stonato. Ma forse davveroha deciso di voltare le spalle al passato e così a "X Factor" Usa ha cacciato dal palco due giovani che durante un provino per partecipare al talent si sono esibiti in un rap che parlava di droghe.

"Non le è piaciuto neanche un po' - ha raccontato una fonte alla stampa - Ha detto che è davvero irresponsabile fare un rap sulle droghe davanti ai bambini. Hanno provato a scusarsi, ma Demi ha detto 'avete parlato dei bath salts, vi ho sentiti'".



I bath salts (letteralmente sali da bagno) sono una nuova droga sintetica che ha più o meno gli stessi effetti della cocaina e del crystal meth, ma può causare allucinazioni e cannibalismo. Proprio in questi giorni il presidente Barack Obama ha firmato una nuova legge che vieta negli Stati Uniti l'uso e il commercio dei due componenti chimici usati per fabbricare i bath salts.