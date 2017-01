Scoop a "Supercinema" con Lady Diana

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE IMMAGINI ESCLUSIVE

FOTO DAL SET 09:15 - Per l'ultima puntata di "Supercinema", in onda venerdi sera alle 23.40 su Canale 5, le primissime immagini di - Per l'ultima puntata di "", in onda venerdi sera alle 23.40 su Canale 5, le primissime immagini di uno dei film più attesi del 2013: "Diana" , la pellicola di Oliver Hirschbiegel con Naomi Watts, perfetta nel ruolo dell'indimenticabile principessa del Galles tragicamente scomparsa il nell’estate del 1997.

Girate in Croazia appena pochi giorni fa, le immagini riproducono con straordinaria verosimiglianza l’arrivo di lady Diana alla Royal Albert Hall di Londra per l’anteprima del Lago dei cigni il 3 giugno del 1997. E ancora, nello stesso servizio, il backstage dell’inseguimento dello yacht con a bordo Diana e Dodi Al Fayed da parte dei paparazzi girato per il film al largo della costa croata: un inseguimento lunghissimo che in realtà avvenne in acque italiane, al largo di Porto Cervo, e che si concluse di fatto quel maledetto 30 agosto 1997 quando, anche per sfuggire all’assedio dei fotografi, l’auto con Diana e Dodi si schiantò a Parigi nel tunnel dell’Alma.



E poi, a "Supercinema", intervista-verità con Enrico Brignano, l’incontro al doppiaggio dell’Era Glaciale 4 con Claudio Bisio-il bradipo Sid e per Seguirà Rinfresco il mega-party ai Globi d’oro della stampa estera. Infine chiusura del primo ciclo di Eva contro Eva con la vittoria finale di Ambra Angiolini, la più votata e amata dal pubblico di Supercinema dopo 4 mesi di testa a testa con Claudia Gerini! .



Supercinema tornerà in onda venerdì 31 agosto, sempre in seconda serata, sempre su Canale 5 con la prima delle due puntate speciali dalla Mostra del Cinema di Venezia.