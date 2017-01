A lezione di sesso da Lorenzo Patanè

foto Da video Correlati MAESTRO DEL SESSO 09:47 - Scordatevi il romantico Robert di "Tempesta d'Amore", che sospirava e soffriva per la bella Eva. Ora Lorenzo Patanè si è dato all'hard. L'attore italo-tedesco è infatti protagonista di un'ironica web-series in cui interpreta Mirko, un porno-attore che dà consigli su come raggiungere l'orgasmo e svela tutti i trucchi da usare sotto le lenzuola. Prima lezione: come effettuare un massaggio al "collo del pollo" coi fiocchi. - Scordatevi il romantico, che sospirava e soffriva per la bella Eva. Ora. L'attore italo-tedesco è infattiMirko,che dà consigli su come raggiungere l'orgasmo e svela tutti i trucchi da usare sotto le lenzuola. Prima lezione: come effettuare uncoi fiocchi.

Con accento a cavallo tra siciliano e tedesco, Patanè dà una dimostrazione pratica del perfetto massaggio al "collo del pollo" e mette in guardia sugli errori più frequenti: da una stretta troppo potente ad una mano eccessivamente fredda.



Una svolta ironica per l'ex Robert di "Tempesta d'Amore" che, dopo aver appassionato i telespettatori con la turbolenta storia d'amore tra il suo personaggio Robert e la dolce Eva (Uta Kargel), ora torna dai suoi fan in una veste decisamente più trasgressiva.



Atteggiamento spavaldo, cappellino al contrario e canottiera "d'ordinanza", Lorenzo sembra aver messo da parte il suo lato più sentimentale per un'interpretazione "verace", divertendosi con allusioni e doppi sensi. Insomma, dopo gli anni passati a "Tempesta D'Amore", ora è finalmente uscito il latin-lover mediterraneo e appassionato che è in lui.