I Mammoni vissero (quasi) tutti felici e contenti

foto Da video Correlati L'ULTIMA PUNTATA 11:16 - Colpi di scena e baci appassionati per l'ultima puntata di "Mammoni - Chi vuole sposare mio figlio?" condotto eccezionalmente da Rossella Brescia. Se Marco ha respinto Camilla, Antonio ha ricevuto il no da Milena e Pierpaolo rifiuta il suo Luca, solo Dario e Simone possono gridare la loro felicità rispettivamente con Eliana e Angela. - Colpi di scena e baci appassionati per l'ultima puntata di" condotto eccezionalmente da. Seha respinto Camilla,ha ricevuto il no da Milena erifiuta il suo Luca, solopossono gridare la loro felicità rispettivamente con Eliana e Angela.

Ogni Mammone aveva a disposizione un anello prezioso da donare alla propria prescelta, nel caso di Pierpaolo il prescelto.



I colpi di scena non sono mancati. Marco aveva sì preferito l'esuberante Camilla a tutte le altre pretendenti ma alla fine ha scelto di donare l'anello a mamma Olimpia. La ragazza non era certo tra le preferite di Olimpia e forse questo atteggiamento ha pesato alla fine. Dario regala l'anello ad Eliana conosciuta in una discoteca, lasciando così la madre Lorenza libera di rifarsi una vita.



Camilla era stata la preferita di Antonio sin dal primo momento anche se mamma Consilia aveva cercato di metterlo in guardia perché un po' frivola con gli uomini. Al momento di ricevere l'anello Camilla si è consultata con la madre, che aveva già avuto un duro scontro con Consilia. La ragazza decide di non accettare l'anello e Consilia la boccia: "Non sei degna di mio figlio".



Pierpaolo alla fine ha scelto Luca, il controverso pretendente che aveva mentito su un flirt avuto con un altro dei concorrenti del programma. Nonostante tutto Pierpaolo legge una lettera in cui ammette di tenere molto a Luca ma che razionalmente crede che il loro rapporto non possa andare al di là della pura amicizia.



Infine il modello Simone sceglie la sua Angela ma prima di vedere la ragazza entrare in studio in abito da sera ha un piccolo mancamento. I due si baciano appassionatamente sotto lo sguardo complice di mamma Marina.