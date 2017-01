Obama tra i vampiri di "True Blood"

11:41 - Un altro presidente "ospite" in una serie tv targata HBO. Dopo la testa mozzata di Bush in "Game of Thrones", ora a farne le spese è stato proprio l'attuale capo di Stato Barack Obama . Nell'episodio di "True Blood" andato in onda negli States lo scorso 8 luglio, infatti, alcuni criminali attaccano infatti Sam (Sam Trammell) e Luna (Janina Gavankar), coprendosi il volto proprio con delle maschere raffiguranti Obama.

Sembra quasi che l'Hbo abbia voluto riequilibrare l'asticella politica, in vista delle presidenziali di novembre. Dopo aver infilzato la testa del repubblicano Bush sulle mura di Approdo del Re in "Game of Thrones", ora ha voluto "omaggiato" Obama (democratico) in "True Blood", calando su un gruppo di malviventi una maschera che ritrae l'attuale presidente.



L'Hbo - produttrice di entrambi gli show - ha sottolineato che la comparsa, a distanza di poco tempo, dei due presidenti americani è un'assoluta coincidenza e che "uno show non ha niente a che fare con l'altro".



E mentre iniziano a piovere le polemiche sulla rete e sullo show, a beneficiare di tutta questa pubblicità è soprattutto la "Costume Craze", l'azienda produttrice delle maschere.



"La produzione di True Blood ha acquistato parecchie maschere di Obama e abbiamo atteso impazienti che comparissero nello show - si legge sul loro blog - Ci chiedevamo a cosa servissero in "True Blood" ... Per una scena politica o per una rivolta? E' l'anno delle elezioni dopotutto".