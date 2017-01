Lehotska, l'ex naufraga torna single

foto LaPresse Correlati QUAND'ERA SULL'ISOLA 10:25 - Estate da single per l'ex naufraga Andrea Lehotska. Dopo un anno e mezzo di amore è infatti finita la love-story tra l'ex naufraga e Emanuele Berardi, figlio di Barbara D'Urso. "Io ed Emanuele non siamo più fidanzati. Non lo avevo ancora detto a nessuno, ma sono tornata single - ha rivelato la modella a "Visto" - Non c'è un motivo in particolare: forse dopo un anno e mezzo siamo diventati troppo amici, troppo complici". - Estate da single per l'ex naufraga. Dopo un anno e mezzo di amoreEmanuele Berardi,. Non lo avevo ancora detto a nessuno, ma sono tornata single - ha rivelato la modella a "Visto" - Non c'è un motivo in particolare: forse dopo un anno e mezzo, troppo complici".

Una storia, quella tra Andrea e Emanuele (figlio di Barbara D'Urso), naufragata dopo quasi un anno e mezzo di amore, ma che si è conclusa nel migliore dei modi.



"Come non c’è una ragione specifica per la quale si decide di stare insieme non ce n'è una per la quale noi abbiamo deciso di lasciarci - ha spiegato la Lehotska - Ci siamo dati una pacca sulla spalla e le nostre strade si sono separate, ma siamo comunque rimasti in ottimi rapporti".



La bella Andrea si prepara quindi a vivere un'estate da single e, almeno per il momento, non sembra interessata a buttarsi in un'altra relazione."Nel mio cuore, al momento, non c'è nessun altro - ha ammesso l'ex naufraga - Non è facile trovare qualcuno d'interessante: è pieno di uomini depilati e vanitosi, non mi attirano proprio soggetti del genere. Piuttosto preferisco stare da sola".