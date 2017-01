Facchinetti: "In debito con i talenti di X Factor"

foto LaPresse Correlati CONTRO L'OMOFOBIA 09:46 - "X Factor" è stata una bella avventura per Francesco Facchinetti, anche se il conduttore ammette di essere molto dispiaciuto per la sorte riservata ai concorrenti del talent che, una volta finito lo show, non riescono a sfondare nel mondo della musica. "Il 99% dei concorrenti che hanno partecipato a X Factor ha visto la sua opportunità svanita nel nulla - ammette a "Sorrisi e Canzoni TV" - Io mi sento in debito con loro". - "" è stata una bella avventura peranche se il conduttore ammette di essere molto dispiaciuto per la sorte riservata ai, una volta finito lo show,nel mondo della musica. "Il 99% dei concorrenti che hanno partecipato a X Factor ha visto la sua opportunità svanita nel nulla - ammette a "Sorrisi e Canzoni TV" -".

"X Factor" è una bella vetrina mediatica per gli esordienti che, però, non assicura loro un successo duraturo. "Quando organizzo un evento oppure ho la possibilità di fare serate li coinvolgo - ammette Facchinetti - Ma non è facile. Solo a Giusy Ferreri, Marco Mengoni e Noemi è andata bene".



E sui suoi rapporti "burrascosi" con Simona Ventura ammette: "Non ho più sentito Simona e mi dispiace, ma fa parte della vita. Si litiga, si discute e poi con il tempo si chiarisce. Spero di ritrovarla, anzi sono sicuro che succederà".