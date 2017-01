Canale 5 tra talent e quattro nuovi programmi

foto Mirta Lispi Correlati AUTUNNO RICCO

Celentano l'8 e il 9 ottobre, Maria De Filippi con "C'è Posta per Te", "Uomini e donne" e "Amici" e quattro nuovi show. Alessia Marcuzzi propone la versione italiana di "Extreme Makover - Home edition", il talent-game "The winner is" condotto da Gerry Scotti, Teo Mammucari guida le sfide tra giovani maghi ne "La grande magia - The illusionist" e "Grandi contro piccoli". L'autunno televisivo di Canale 5 tra conferme e novità. I due show dil'8 e il 9 ottobre,con" e "" e quattro nuovi show.propone la versione italiana di "", il talent-game "" condotto daguida le sfide tra giovani maghi ne "" e "".

"Extreme Makeover - Home edition" sarà proposto in prima serata in due puntate pilota - per la prima volta Mediaset ha girato tutto in esterna - con la Marcuzzi team leader del gruppo di lavoro che ristruttura le case di famiglie meritevoli. "The winner is", coprodotto da Fascino e Toro, punta a scoprire nuovi talenti musicali attraverso una serie di sfide tra cantanti che, alla fine della loro esibizione, devono decidere se accettare il verdetto del pubblico o ritirarsi e prendere una somma di denaro. Maria De Filippi per la quale Mediaset ha pronto un nuovo contratto quadriennale propone il suo cavallo di battaglia del sabato sera con "C'è Posta per Te" tra storie commoventi e ospiti famosi. "Amici" torna alla fine di novembre con appuntamenti solo al sabato mentre il daytime partirà da gennaio 2013.



Nel daytime confermati "Mattino Cinque" con Federica Panicucci e Paolo Del Debbio, "Forum" con Rita Dalla Chiesa, "Pomeriggio Cinque" con Barbara D'Urso e "Uomini e donne". Nel weekend spazio a "Verissimo" con Silvia Toffanin e "Melaverde" con Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli.



Il preserale sarà affidato ancora una volta a Paolo Bonolis con "Avanti un altro!", al suo fianco l'immancabile Luca Laurenti mentre la stagione di "Striscia la notizia" a settembre sarà aperta dalla conduzione Ezio Greggio-Michelle Hunziker. In seconda serata ancora "Matrix" con Alessio Vinci con tre appuntamenti settimanali, mentre "Terra!" trasloca su Rete4. L'informazione è sempre affidata al Tg5 diretto da Clemente J. Mimun tutti i giorni nelle edizioni delle 6, 8, 10, 13, 18, 20 e della notte.



Ben quattro le serate a settimana dedicate alle fiction come "Ultimo 4 - L'occhio del falco" con Raoul Bova e i sequel di serie di successo, da "Squadra antimafia 4 - Palermo Oggi" a "Ris 3 - Delitti imperfetti", da "I Cesaroni 5" a "Onore e il rispetto - Parte Terza" con Gabriel Garko, passando per il ritorno di "Dallas" dopo 30 anni.



Per il cinema le prime visioni di "Avatar", "Benvenuti al sud", "La peggior settimana della mia vita" e "Harry Potter - Tutto finisce".



Infine Mauro Crippa, direttore generale informazione Mediaset sulla nuova edizione di "Domenica Cinque" ha precisato: “Il programma della domenica pomeriggio non verrà cancellato. Anzi, si sta lavorando a una versione potenziata del contenitore, in diretta con servizi e collegamenti”.