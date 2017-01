Eleonora Prigioni reginetta di "Veline"

foto Da video 11:45 - Lunedì 9 luglio, "Veline" - il programma di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio che incoronerà a settembre i nuovi volti femminili di "Striscia la notizia" - è risultato programma più visto dell'access prime time sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, totalizzando il 17.37% di share (pari a 3.122.000 spettatori totali). A vincere la serata è stata la 23enne Eleonora Prigioni. - Lunedì 9 luglio, "" - il programma dicondotto dache incoronerà a settembre i nuovi volti femminili di "" - è risultato programma più visto dell'access prime time sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, totalizzando il 17.37% di share (pari a 3.122.000 spettatori totali). A vincere la serata è stata la 23enne

Dalle vette di Andalo (Trento), nel comprensorio Dolomiti Paganella, Eleonora ha dunque trionfato. La 23enne arriva da Pavia, è laureata in scienze motorie ma per ora non riesce a trovare lavoro. Ha partecipato a un film con Massimo Boldi e suo padre è un professore universitario.