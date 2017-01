McCormack: "Addio Will, ora sono pazzo"

foto Ap/Lapresse Correlati SIT-COM DI SUCCESSO 12:29 - Eric McCormack ha detto addio a Will Truman, il suo personaggio nella sit-com "Will & Grace". L'attore torna infatti in tv con "Perception", una serie poliziesca in cui vestirà i panni di un professore schizofrenico. Un'interpretazione drammatica, lontana anni luce dal simpatico avvocato gay della sit-com, come ammette lo stesso McCormack: "L'intenzione era proprio cercare qualcosa lontano il più possibile da Will". ha detto, il suo personaggio nella sit-com "". L'attore torna infatti in tv con, una serie poliziescaUn'interpretazione drammatica, lontana anni luce dal simpatico avvocato gay della sit-com, come ammette lo stesso McCormack: "L'intenzione era proprio cercare qualcosa lontano il più possibile da Will".

In "Perception" - in onda negli Stati Uniti a partire dal 9 luglio - McCormack sarà il Daniel Pierce, un eccentrico e talentuoso neuroscienziato che viene contattato dal FBI per delle consulenze su alcuni dei loro casi più complessi. Ad aiutarlo nelle indagini l'agente speciale Kate Moretti (Rachael Leigh Cook), sua ex-alunna, il suo assistente Max Lewicki (Arjay Smith) e la migliore amica Natalie Vincent (Kelly Rowan).



"E' abbastanza intelligente da dettare le proprie condizioni, ma anche abbastanza arrogante da non agire correttamente - ha dichiarato l'attore all' "Huffington Post" a proposito del suo personaggio - La trovo una combinazione davvero interessante".



"Per parecchi anni quando si pensava ad un nuovo show estivo venivano fuori reality e programmi stupidi - ha concluso McCormack - Dobbiamo sfidare le persone con qualcosa di diverso quest'estate, spero che il pubblico sarà con noi".