Concorrente "massacra" Britney Spears

14:22 - Ai provini di "X Factor" USA, che si stanno svolgendo in questi mesi negli Stati Uniti, spesso gli aspiranti concorrenti hanno interpretato un brano di Britney Spears - con risultati più o meno soddisfacenti - per omaggiare la pop-star. In North Carolina, però, un cantante (forse ubriaco) ha letteralmente massacrato la sua hit "Crazy", costringendo la Spears e gli altri giudici ad abbandonare le audizioni.

"Questo concorrente cantava in modo così orrendo, che non si poteva restare un secondo di più - ha confessato uno spettatore a THR - L.A. Reid si è alzato, dicendogli che era abbastanza e di andarsene, portando con sè le ragazze. Sembravano tutti un po' ubriachi".



Una performance praticamente inascoltabile quindi, che ha provocato parecchia irritazione nei giudici presenti. Simon Cowell ha abbandonato il tavolo, non sapendo bene come comportarsi, mentre L.A. Reid, Demi Lovato e la stessa Spears sono addirittura usciti in segno di protesta.