Mara Maionchi torna ad "Amici"

Torna ad "Amici" e promette di essere più spietata che mai. Mara Maionchi svela di essere stata confermata nella squadra di Maria De Filippi, ed è talmente innamorata del talent che discograficamente si sta occupando del vincitore Gerardo Pulli ("ha un talento straordinario"). "Parteciperò al programma finché mi divertirò, a 71 anni cos'altro potrebbero offrirmi?", racconta a "Vero Tv".

Dopo l'esperienza a "X Factor", per la donna più potente della discografia italiana "Amici" rappresenta una sfida professionale: "Cambiare è fondamentale, almeno per me. 'X Factor' è legato discograficamente alla Sony, Maria invece non ha obblighi contrattuali, quindi posso scegliere tra i partecipanti al suo programma quelli che intendo curare con la mia etichetta, come ad esempio Gerardo".



Ha lavorato tanti anni con Gianna Nannini ("l'ho rivista quando è nata la figlia Penelope") e scoperto talenti come Tiziano Ferro ("lo vedo poco"), adesso Mara punta sul vincitore di "Amici": "Stiamo lavorando insieme". E a proposito dell'affaire Belen-Stefano-Emma sottolinea: "Belen fa il suo lavoro, detto questo nessuno avrebbe voluto che si mettesse con il fidanzato di Emma, è stata una scocciatura, ma ho lavorato bene con i concorrenti, non ci siamo lasciati distrarre dalle chiacchiere".