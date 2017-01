"El Internado", l'horror sbarca su La5

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:35 - La serie tv che ha stregato la Spagna, "El Internado", sbarca su La5 dal 12 luglio ogni giovedì alle 21.15. Il telefilm ruota intorno a Laguna Negra, un college prestigioso e misterioso immerso in un fitto bosco nei pressi di un lago spettrale. In questa cornice si intrecciano le vicende di studenti e insegnanti tra storie oscure e segreti che ricordano il castello di Hogwarts in Harry Potter. - La serie tv che ha stregato la Spagna, "", sbarca sudal 12 luglio ogni giovedì alle 21.15. Il telefilm ruota intorno a Laguna Negra, un college prestigioso e misterioso immerso in un fitto bosco nei pressi di un lago spettrale. In questa cornice si intrecciano le vicende di studenti e insegnanti tra storie oscure e segreti che ricordano il castello di Hogwarts in Harry Potter.

I protagonisti della serie sono Héctor de la Vega (Luis Merlo), il preside della scuola; Marcos (Martín Rivas) e Paula Novoa Pazos (Carlota García), orfani della madre affidati al preside; gli studenti, Iván (Yon Gónzález); Carol (Ana de Armas); Vicky (Elena Furiase); Roque (Daniel Retuerta) e Julia (Blanca Suárez).



La serie in Spagna ha debuttato nel 2007 e ha raggiunto 7 stagioni, per un totale di 71 episodi. All'esorsio il telefilm è stato premiato agli Ondas Awards come miglior serie spagnola, riconoscimento di qualità confermato anche l'anno seguente con il Tp. De Oro, considerato il premio più ambito dalla televisione spagnola.