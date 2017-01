Kaley Cuoco, la più sexy della tv

foto Maxim Correlati INCANTA SU "MAXIM" 10:33 - Kaley Cuoco, interprete di Penny in "Big Bang Theory" (la quinta stagione inedita su Steel ogni domenica alle 21.15 ) è stata eletta "donna più sexy della tv" da "Maxim Australia" che le ha dedicato la copertina del mese di luglio. L'attrice racconta al magazine che non si sente per niente una ragazza sexy (anche se posa in lingerie) e di riuscire ad ottenere sempre quello che vuole: "Non ho mai avuto una cotta non corrisposta". , interprete di Penny in "" (la quinta stagione inedita suogni domenica alle 21.15 ) è stata eletta "donna più sexy della tv" da "" che le ha dedicato la copertina del mese di luglio. L'attrice racconta al magazine che non si sente per niente una ragazza sexy (anche se posa in lingerie) e di riuscire ad ottenere sempre quello che vuole: "Non ho mai avuto una cotta non corrisposta".

Kaley si descrive come la ragazza della porta accanto, sa come evitare la scena di Hollywood: "Sono una casalinga, sono stata in un locale forse una sola volta in tutta la mia vita. Mi piace stare a casa con i cani. Non voglio passare per quella patetica, ma sono così: mi addormento sul divano, verso le 20.30-21. Non sto esagerando".



La Cuoco però sa come conquistare gli uomini (anche se si professa single) e assicura di non aver mai ricevuto un "due di picche": "Di solito ottengo quello che voglio. Quando voglio qualcosa, non mi ferma niente". Non si sente una ragazza-girly, ma al contrario una sportiva e con gli uomini le piace fare l'amica: "Amo tutti gli sport, e questo piace ai ragazzi".