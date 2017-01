Charlize Theron, una conduttrice speciale

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:26 - Charlize Theron, nell'insolita veste di conduttrice, presenta in esclusiva assoluta lo speciale "La verità della Regina Ravenna" in onda su Premium Cinema (Mediaset Premium) martedì 10 luglio alle 21.15. L'attrice, che interpreta la perfida Regina Ravenna, si cala per l'occasione nelle vesti di conduttrice. Svela i retroscena del ruolo che la vede protagonista nel film "Biancaneve e il cacciatore", rivisitazione fantasy della celebre fiaba. , nell'insolita veste di conduttrice, presenta in esclusiva assoluta lo speciale "" in onda su) martedì 10 luglio alle 21.15. L'attrice, che interpreta la perfida Regina Ravenna, si cala per l'occasione nelle vesti di conduttrice. Svela i retroscena del ruolo che la vede protagonista nel film "", rivisitazione fantasy della celebre fiaba.

Charlize critica il finale chiosando: "Il finale non mi piace, il film dovrebbe averne un altro, io dovrei vivere per sempre". La pellicola, distribuita da Universal, arriverà nelle sale italiane mercoledì 11 luglio.



"La verità della Regina Ravenna", oltre a mostrare immagini in esclusiva del film diretto da Rupert Sanders, raccoglie alcune dichiarazioni dei componenti del cast, tra cui quella dell’affascinante Kristen Stewart, (conosciuta come Bella Swan in "Twilight"), la quale interpreta Biancaneve. Lo speciale a cura di Simona Ralli è stato prodotto dai ragazzi della NUCT, la scuola internazionale del cinema e televisione di Cinecittà, in collaborazione con Mediaset Premium e Universal.



I giovani studenti hanno così avuto la possibilità di provare sul campo le conoscenze acquisite sui "banchi di scuola" confrontandosi e lavorando a stretto contatto con grandi attori hollywoodiani.