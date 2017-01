12:34 - La CBS ha risarcito il cast di "Happy Days", dopo che gli attori avevano fatto causa al network per aver utilizzato le loro immagini a scopi promozionali. L'accordo - che prevede un rimborso a testa di 65.000$ - è arrivato a soli 10 giorni dall'inizio del processo. Gli attori interessati sono Anson Williams (Potsie), Marion Ross (Marion), Don Most (Ralph), Patricia Bosley, vedova di Tom Bosley (Howard) e Erin Moran (Joanie).

A giovare più di tutti della sentenza Erin Morane, che in "Happy Days" interpretava la sorellina Jonie. Dopo l'enorme successo dello show, infatti, la Morane non aveva avuto fortuna dello show-business e recentemente era caduta in disgrazia, finendo a vivere in una roulotte.



Inizialmente il cast aveva chiesto come risarcimento milioni di dollari per inadempienze di contratto, frode e altri oneri relativi a diritti di immagine, ma alla fine la cifra è scesa notevolmente. A scatenare il processo un ex membro del cast, che era venuto a conoscenza di una slot-machine targata "Happy Days" in un casino.