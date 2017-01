"Eravamo in crisi, ma ora va tutto bene"

foto Olycom 11:23 - Festeggiano sei anni insieme da quando si sono innamorati in tv, anche se Karina Cascella e Salvatore Angelucci (ex tronista di "Uomini e Donne") conoscono bene le insidie della crisi. La coppia, infatti, per la prima volta racconta a "DiPiù" di aver affrontato e superato un momento difficile: "Stavamo per lasciarci, ma la nostra bimba ci ha dato la forza di tornare ad essere una famiglia". - Festeggiano sei anni insieme da quando si sono innamorati in tv, anche se(ex tronista di "") conoscono bene le insidie della. La coppia, infatti, per la prima volta racconta a "" di aver affrontato e superato un momento difficile: "Stavamo per lasciarci, ma la nostra bimba ci ha dato la forza di tornare ad essere una famiglia".

"Salvatore e io stiamo uscendo adesso da un periodo di crisi profonda, un periodo fatto di litigi e di incomprensioni che è durato tutto l'inverno. Ci siamo persi e ritrovati", racconta Karina. In realtà la crisi ha radici lontane: "Tutto è cominciato dopo il parto, io ero sola in casa e lui lavorava, andava via per interi weekend, oppure usciva di casa e rientrava all'alba. Era il suo lavoro ma a me serviva una mano e non riuscivamo a venirci incontro".



Salvatore si sentiva chiuso in gabbia: "Avevo una compagna che amavo, avevo una bambina bellissima, eppure non mi sentivo felice". Poi però ho riflettuto su nostra figlia Ginevra, su tutto ciò che stavo perdendo, e sono cambiato". Adesso le cose vanno finalmente bene e i due pensano di sposarsi: "Ginevra ci porterà le fedi, dopo la tempesta è uscito il sole".