A "Mammoni" arriva il momento della scelta

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati BACI LESBO

DOCCIA HOT 12:38 - Battute finali per "Mammoni - Chi vuole sposare mio figlio?" il programma cult arrivato all'ultima puntata condotta da Rossella Brescia, in onda su Italia 1 il 10 luglio in prima serata. In prima fila i mammoni Dario (broker di 31 anni), Marco (studente universitario), Simone (modello), Antonio (imprenditore) e Pierpaolo (ballerino). Riusciranno le mamme Lorenza, Olimpia, Marina, Consilia e Franca a convincere i figli a scegliere la preferita? - Battute finali per "" il programma cult arrivato all'ultima puntata condotta da, in onda su Italia 1 il 10 luglio in prima serata. In prima fila i mammoni Dario (broker di 31 anni), Marco (studente universitario), Simone (modello), Antonio (imprenditore) e Pierpaolo (ballerino). Riusciranno le mamme Lorenza, Olimpia, Marina, Consilia e Franca a convincere i figli a scegliere la preferita?

La penultima puntata ha visto mamme e mammoni in vacanza con le ultime due scelte.



Così Simone e Mamma Marina hanno scelto Barcellona per portare Simona e Angela. Antonio e Mamma Consilia in vacanza a Venezia hanno portato Giusi e Milena. Pierpaolo e mamma Franca si sono diretti sulla Costiera Amalfitana con Giulio e Luca mentre Dario e mamma Lorenza hanno portato Eliana e Giusi a Parigi. Infine Marco e mamma Olimpia a Firenze erano con Camilla e Glenda.



Tra colpo di scena (litigata furiosa tra Marco e Glenda con le scuse a quest'ultima) e momenti sexy (Marco e Camilla sotto le lenzuola amoreggiano) si avvicina il momento della scelta finale...