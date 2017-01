"Top Secret" riparte da Tgcom24

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SCOPRI I SEGRETI DI TOP SECRET 10:28 - "Top Secret" riparte su Tgcom24. Il programma/inchiesta a cura di Claudio Brachino, giunto alla sua 11esima edizione, va in onda su Tgcom24 per tutto il mese di luglio, ogni domenica, dalle 21.30 alle 22.30, per raccontare i misteri e i retroscena di clamorosi casi irrisolti della cronaca e del costume. - "riparte su Tgcom24. Il programma/inchiesta a cura di Claudio Brachino, giunto alla sua 11esima edizione, va in onda su Tgcom24 per tutto il mese di luglio, ogni domenica, dalle 21.30 alle 22.30, per raccontare i misteri e i retroscena di clamorosi casi irrisolti della cronaca e del costume.

Al centro delle quattro puntate, storie complesse, grandi personaggi, testimonianze esclusive, reportage e inchieste.



Nella prima puntata, che è andata in onda domenica 8 luglio alle 21.30 sul canale 51 del digitale terrestre, la strage di via d’Amelio del 19 luglio 1992 in cui persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta. Sono intervenuti Salvatore Borsellino, fratello del magistrato, che da 20 anni lotta perché si segua una pista ben precisa che incrocia mafia e istituzioni, e il magistrato Antonio Ingroia, che ha fatto il punto sulle inchieste e sulle polemiche che accompagnano la ricerca della verità.