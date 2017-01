Italia 1 tra risate, Iene e tanto sport

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE NOVITA' DELL'AUTUNNO MEDIASET

Italia 1 si accende per la nuova stagione autunnale televisiva con tante conferme e qualche novità. Ecco "Le Iene" in prima serata con otto puntate e sempre otto puntante in seconda serata. Ilary Blasi è la veterana del programma ma non si sa ancora chi l'affiancherà. I vertici Mediaset non hanno fatto mistero che gradirebbero avere Piero Chiambretti. Poi ancora tanti telefilm, film e lo sport in esclusiva con le partite europee.

Spazio alla risata con "Colorado" in 12 puntate con i confermati Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. C'è anche "Archimede - La scienza secondo Italia 1" con Niccolò Torielli in sei puntate in prima serata.



Per i telefilm le puntate inedite di "CSI: Miami" mentre per il cinema in televisione film attesi come "Inception", "Innocenti Bugie", "Tron Legacy", "The Town", "Shrek e vissero felici e contenti", "Cattivissimo Me" e "L'orso Yoghi".



La seconda serata si accende con l'accoppiata inedita Katia Follesa e Davide Paniate in "Zelig Off" otto puntate.



Infine Italia 1 trasmetterà in esclusiva free anche in Hd: la miglior partita del mercoledì di Champions League, torneo a cui parteciperanno Milan e Juventus e in caso di turni preliminari positivi l’Udinese. Il miglior incontro del giovedì di Europa League, competizione che il 2 agosto vedrà l’esordio dell’Inter nel terzo turno di qualificazione e successivamente il debutto di Lazio e Napoli.



Ma ci sono anche StudioSport, il Moto Gp, tennis, vela, la boxe, arti marziali, Ice Gala e PokerMania.



L'informazione è con il telegiornale di Studio Aperto diretto da Giovanni Toti nelle edizioni delle 12.25 e 18.30.