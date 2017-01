Calcio, tutte le partite delle coppe europee andranno in onda su "Mediaset Premium"

foto Afp 11:49 - Mediaset Premium offrirà ai propri clienti tutte le partite di Champions League ed Europa League della stagione 2012-13 e 2013-14. E Italia 1 trasmetterà in esclusiva free il miglior match italiano di Champions League del mercoledì e il miglior incontro di Europa League del giovedì. Questa programmazione è frutto di un accordo raggiunto tra Mediaset e Sky Italia che prevede uno scambio di diritti acquisiti separatamente dalla Uefa. - Mediaset Premium offrirà ai propri clienti tutte le partite di Champions League ed Europa League della stagione 2012-13 e 2013-14. E Italia 1 trasmetterà in esclusiva free il miglior match italiano di Champions League del mercoledì e il miglior incontro di Europa League del giovedì. Questa programmazione è frutto di un accordo raggiunto tra Mediaset e Sky Italia che prevede uno scambio di diritti acquisiti separatamente dalla Uefa.

L’accordo consente a entrambi gli operatori di rendere visibili ai propri telespettatori tutti gli incontri delle squadre italiane impegnate in Europa nelle prossime due stagioni. Mediaset, in più, garantirà la visione del grande calcio europeo non solo ai clienti Premium (che avranno accesso a tutti gli incontri di tutti i turni di Champions League ed Europa League) ma anche al pubblico della tv generalista gratuita.



Italia 1 trasmetterà in esclusiva free anche in Hd: - la miglior partita del mercoledì di Champions League, torneo a cui parteciperanno Milan e Juventus e in caso di turni preliminari positivi lʼUdinese. - il miglior incontro del giovedì di Europa League, competizione che il 2 agosto vedrà lʼesordio dellʼInter nel terzo turno di qualificazione e successivamente il debutto di Lazio e Napoli.



In conclusione, Mediaset esprime soddisfazione per lʼimpostazione di una politica di acquisizione diritti che, con un impiego oculato di risorse, ha consentito di assicurare al proprio pubblico tutti gli incontri di tutte le squadre italiane impegnate nelle Coppe europee 2012-2014.