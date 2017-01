Federica Panicucci: "Voglio il terzo figlio"

foto Gente Correlati SPLENDIDA IN BIKINI 14:51 - Con il marito Mario Fargetta prosegue tutto a gonfie vele, tanto che Federica Panicucci progetta il terzo figlio. La conduttrice si gode le meritate vacanze e al settimanale "Gente" confessa: "Ci piacerebbe avere un terzo figlio. Mio marito e io adoriamo i bambini, tanto che ci occupiamo di loro personalmente, ci alterniamo facendo anche i salti mortali ma non abbiamo preso una baby sitter". - Con il maritoprosegue tutto a gonfie vele, tanto cheprogetta il terzo figlio. La conduttrice si gode le meritate vacanze e al settimanale "" confessa: "Ci piacerebbe avere un terzo figlio. Mio marito e io adoriamo i bambini, tanto che ci occupiamo di loro personalmente, ci alterniamo facendo anche i salti mortali ma non abbiamo preso una baby sitter".

Federica però sottolinea: "Se diventassi diventare di nuovo mamma, vorrei essere sicura di esserlo al cento per cento e quindi devo fare bene i conti con il mio lavoro, che mi dà grandi soddisfazioni".



Il legame con il marito è più forte che mai, perché come spiega la conduttrice sono uniti dagli stessi valori: "La famiglia è la cosa più importante per entrambi. Nessuno di noi, per un capriccio o per un momento di difficoltà, come capita in tutte le unioni, metterebbe mai a rischio quello che abbiamo, che è tantissimo".



Le difficoltà, come in tutte le coppie, ci sono ma "non ci hanno mai fatto sedere a un tavolo per pensare a soluzioni diverse. Mario, oltre a essere il padre perfetto che avrei sempre desiderato per i miei figli è anche il mio miglior amico. Con lui parlo di tutto, non ho segreti, il dialogo è l'unica terapia per mantenere viva la coppia".