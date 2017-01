Stefania Sandrelli: "Rifarei subito La Chiave"

foto LaPresse 16:58 - Stefania Sandrelli ammette che rifarebbe volentieri il film "La Chiave", mentre Aniello Arena, il protagonista (sta scontando l'ergastolo) dell'ultimo film di Matteo Garrone "Reality", confessa in esclusiva a "Supercinema" che la sua vita riparte dalla recitazione. Venerdì 6 luglio alle 23.35 Canale 5 propone un nuovo appuntamento il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l'Anica. ammette che rifarebbe volentieri il film "", mentre, il protagonista (sta scontando l'ergastolo) dell'ultimo film di Matteo Garrone "", confessa in esclusiva a "" che la sua vita riparte dalla recitazione. Venerdì 6 luglio alle 23.35 Canale 5 propone un nuovo appuntamento il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di, realizzato in collaborazione con l'Anica.

La Sandrelli, neo-cavaliere dell'ordine francese delle arti e delle lettere, parla di Tinto Brass: "Ho ancora un bellissimo rapporto. Il nostro film 'La chiave'? Se potessi lo rifarei anche adesso!".



Intanto Arena, protagonista di "Reality" che sta scontando l'ergastolo nel carcere di Volterra per rapina, omicidio e strage, si confessa in esclusiva: "La mia vita riparte dalla recitazione. Il teatro mi rende libero. Il ragazzo che vent'anni fa ha commesso quei reati per me è morto, non esiste più".



E ancora, le prime immagini dal set di "Viva l'Italia", nuovo film di Max Bruno dopo il successo di “Nessuno mi può giudicare”. Interviste ai protagonisti: Ambra Angiolini, Raoul Bova e Alessandro Gassman.