Centovetrine, Carol sarà rossa e sbarazzina

Cambio di look per Carol Grimani, il personaggio interpretato da Marianna De Micheli a "Centovetrine". Per esigenze di copione, infatti, l'attrice ha tagliato i lunghi capelli biondi, optando per una chioma rossa fresca e sbarazzina. "E' stata la Rete a chiedermelo: c'era l'esigenza di rendere Carol un po' meno signora ingessata - ha svelato l'attrice a "Nuovo" - E io non me lo sono fatta ripetere due volte!".

"Era davvero tanto tempo che avevo sempre la stessa immagine: a me piace cambiare, mi diverte molto - confessa la De Micheli - La modifica riguardava solo il taglio di capelli, ma quando io e la parrucchiera di Centovetrine, Lia Mineo, ci siamo incontrate abbiamo deciso di modificare anche il colore".



Per Carol, dopo la perdita di Adriano, sarà un momento di grandi cambiamenti, a partire dal look: "Avrà la possibilità di voltare pagina e, come spesso fanno le donne, sancirà quel momento di svolta anche con un nuovo taglio di capelli".



Un cambiamento che è stato molto apprezzato anche dal fidanzato Francesco. "Era un po' perplesso, a lui piacciono i capelli lunghi. Appena mi ha visto è rimasto un po' interdetto - ammette - Ma dopo una settimana mi ha detto di essersi abituato e che, così, risaltano di più i miei occhi".