Ferilli e Lisi combattono la mafia

foto Tv Sorrisi e Canzoni 15:01 - Hanno già recitato insieme ne "Le ali della vita", ora Virna Lisi e Sabrina Ferilli sono impegnate a Sofia (come mostrano le foto di "Tv Sorrisi e Canzoni") sul set di "Baciamo le mani", la nuova fiction di Canale 5 in onda all'inizio del 2013. Sullo sfondo della Sicilia e dell'America degli Anni 60 due donne cercano di contrapporsi alla mafia. Nel cast anche Francesco Testi, Martina Pinto e Nathalie Rapti Gomez.

In Sicilia Ida (Ferilli), assieme a suo figlio Salvatore, è costretta a scappare da don Cesare Romeo, un boss locale che dopo averle ucciso il marito vuole eliminare anche lei, perché teme che la sua testimonianza possa incastrarlo. Mentre in America Agnese Vitaliano (Lisi), vedova con quattro figli oramai adulti, è la proprietaria di una redditizia macelleria su cui ha messo gli occhi Gillo Draghi (Burt Young), influente padrino di Little Italy.



E' a New York, dunque, dove Ida giunge assieme al piccolo Salvatore desiderosa di una nuova vita, che i destini delle due donne si incrociano. Ida sposa Pasquale (Massimo Bellinzoni), il figlio maggiore di Agnese, e subito le due donne entrano in conflitto su tutto, dalla genuinita' dei sentimenti di Ida per il nuovo marito a come gestire gli affari, al modo giusto di fronteggiare la lunga mano della mafia. Le numerose vicissitudini le trasformeranno da nemiche ad alleate.



Insieme combatteranno perché nessuno più a Little Italy debba chinare la testa e "baciare le mani" - in segno di rispetto e sudditanza - alla mafia.