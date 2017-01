Armando-Valeria, scoppia la passione

foto Visto Correlati CHE COPPIA! 08:30 - Mentre Caterina si diverte con Alessio, Armando Avellino, ex del "Grande Fratello 12", si consola con un'altra gieffina, la sexy Valeria Molin Pradel. Insomma, chiodo schiaccia chiodo e dopo la delusione con tanto tradimento, per l'architetto siciliano è arrivato il momento di voltare pagina. Come raccontano a "Visto", i due fanno avanti e indietro tra Bolzano e Catania e confessano. "Dall'amicizia è nata una passione". , ex del "", si consola con un'altra gieffina, la sexy. Insomma, chiodo schiaccia chiodo e dopo la delusione con tanto tradimento, per l'architetto siciliano è arrivato il momento di voltare pagina. Come raccontano a "", i due fanno avanti e indietro tra Bolzano e Catania e confessano. "Dall'amicizia è nata una passione".

"Io e Valeria ci frequentiamo da un mese - racconta Armando - già quando l'ho incontrata nella Casa mi aveva colpito, ultimamente abbiamo avuto molte occasioni per passare il nostro tempo libero insieme e piano piano tutto è cambiato".



Avellino è molto preso dalla nuova fiamma: "E' bella e molto femminile, mi fa anche ridere molto, questo è importante". Dal canto suo la sensuale ex hockeista sul ghiaccio e membro del Mensa, l'associazione che riunisce chi ha un alto quoziente di intelligenza, assicura: "Fosse entrato prima nella Casa, la mia partecipazione (ci è rimasta solo 36 giorni) non sarebbe stata così disastrosa. E' bello e mi piace come si esprime. Sentivo che ci saremmo incontrati dopo il reality ed è successo".