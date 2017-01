"Troppi insulti", Paola Ferrari contro Twitter

a '

il programma di Klaus Davi su YouTube

"La mia sarà una battaglia per una informazione più civile che si basa su una semplice regola - ha detto la giornalista- sì e sempre alla libertà di critica, ma no alla libertà d'insulto e di diffamazione vigliacca e, soprattutto, anonima. Se dovessi ricevere un giusto risarcimento per i danni recati alla mia immagine professionale e personale, per altro costruita con il lavoro negli anni, tutto l'ammontare andrà ai terremotati dell'Emilia, gente, quella sì, che merita a prescindere per la compostezza e il coraggio che mostra".La Ferrari ha puntualizzato di lavorare nel giornalismo da più di 30 anni e di aver sempre accettato le critiche, anche quelle più dure e immotivate: "Con questo atto voglio dire un no chiaro. Il web non può diventare solo una bacheca della diffamazione anonima, dell'insinuazione volgare e del razzismo solo perché nel web c'è la libertà di espressione. Non è giusto usare la rete e i social network per insultare le persone, senza la possibilità di un contraddittorio, e questo accade soprattutto con Twitter. Se il web e i blog vogliono giocare un ruolo serio nell'informazione, allora devono comunque attenersi alle regole deontologiche di base e alle norme civili che valgono fuori dalla rete. Nessuno si riunisce pubblicamente per diffamare o insultare qualcun altro o, se lo fa, per lo meno è passibile di denuncia. Ecco, credo allora che la cosa valga anche per Twitter".La reazione, sul social network, non si è fatta attendere. Con migliaia di cinguettii ironici e l'argomento trascinante «#QuereloconPaola» subito diventato il più popolare in Italia.

Sono ormai tantissime le persone che si stanno ribellando e citano siti e social network per diffamazione online. Oltre ai casi internazionali di Hugh Grant e dell'attrice cinese Zhang Ziyi, ora anche molti attori e persone dello showbiz italiano, come hanno fatto recentemente Vasco Rossi, Sabrina Ferilli e Serena Grandi, difendono la propria privacy da reati che si stanno configurando, anche nel diritto civile italiano, come molestie da web e cyberstalking.