"Rubicon" tra thriller e cospirazioni

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET 11:55 - Come Giulio Cesare, al quale il thriller Usa "Rubicon" che sbarca in prima visione tv in chiaro su Canale 5 dal 5 luglio (a mezzanotte) si ispira, anche il protagonista Will Travers (James Badge Dale) si troverà ad affrontare un punto di non ritorno. Il titolo della serie fa infatti riferimento all'episodio in cui Cesare attraversò il Rubicone e, per sottolineare che non si potesse tornare indietro, pronunciò la famosa frase "il dado è tratto". - Come, al quale il thriller Usa "" che sbarca in prima visione tv in chiaro su Canale 5 dal 5 luglio (a mezzanotte) si ispira, anche il protagonista) si troverà ad affrontare un punto di non ritorno. Il titolo della serie fa infatti riferimento all'episodio in cui Cesare attraversò il Rubicone e, per sottolineare che non si potesse tornare indietro, pronunciò la famosa frase "il dado è tratto".

Nel telefilm, Will è un giovane analista politico newyorkese con un passato difficile: la moglie e la figlia sono morte nell'attentato dell'11 settembre 2001.



Dopo una serie di strane coincidenze, Will scopre che l'associazione non governativa per cui lavora, è in realtà una società segreta che trama dietro le quinte della politica. In seguito alla morte del suo capo ed ex suocero, si ritrova a capo del team e, suo malgrado, invischiato in una cospirazione.



Nel cast: Miranda Richardson, Dallas Roberts, Jessica Collins, Christopher Evan Welch, Lauren Hodges e Arliss Howard. Il pilot è girato a New York e vanta la regia di Allen Coulter.