"Ora corteggiateci come imprenditrici"

foto Visto Correlati DUE SIRENE AL MARE 13:01 - Sono scese dal trono ma si sentono sempre regine. Rieccole le troniste gemelle Elga e Serena Enardu che dopo l'esperienza a "Uomini e Donne" gestiscono alcuni punti vendita di una nota compagnia telefonica in Sardegna. Le sorelle 36enni adesso lanciano la nuova sfida dalle pagine di "Visto": "Venite a corteggiarci anche come imprenditrici".

"Il fatto di essere abbastanza conosciute non ci ha avvantaggiato più di tanto negli affari", assicurano. Ma loro, nonostante le tentazioni del mondo dello spettacolo sono rimaste con i piedi per terra. "C'è stato un momento in cui ho vacillato - racconta Serena, ex di Giovanni Conversano - un regista importante mi voleva ma dopo lunghe riflessioni ho preferito continuare sulla mia strada".



La passione di Elga, invece, è sempre stata il ballo: "Quello della ballerina è un sogno che ho sempre avuto e che non abbandono. A casa mi diverto a improvvisare coreografie per la gioia del mio fidanzato (l'ex corteggiatore Diego Daddì con il quale convive da più di due anni, ndr). Se avessi l'età andrei ad Amici".



Le gemelle non rinnegano l'esperienza in tv "che ci ha dato tanta popolarità e qualche soldo", ma oggi hanno entrambe un'attività da imprenditrici: "Puntiamo ad avere sul lavoro lo stesso successo ottenuto nel programma di Maria".