Mentana: "Santoro ha firmato con La7"

foto LaPresse

21:18

- Il giornalista e conduttore televisivo Michele Santoro ha firmato per La7 per la prossima stagione. Lo ha annunciato in diretta nel corso del Tg il direttore del telegiornale de La7, Enrico Mentana. Santoro porterà su La7 la trasmissione "Servizio pubblico", andata in onda nella stagione appena conclusa su una multipiattaforma.