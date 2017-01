Fiorello, che botta! Ma è solo per spot

foto Chi Correlati E' FINITO KO 10:44 - Un occhio nero, il viso tumefatto, l'espressione di dolore. E' un Fiorello inedito, dolorante, diverso da quello sempre sorridente che siamo abituati a vedere. Ma i fan possono stare tranquilli. Si tratta solo di uno spot, che lo showman sta girando con l'amico Marco Baldini (in versione en travesti con tanto di parrucca bionda e pizzetto). Rosario veste infatti i panni di un pugile e rende omaggio a Vittorio Gassman nel film "I mostri". - Un, il viso tumefatto, l'espressione di dolore. E' uninedito, dolorante, diverso da quello sempre sorridente che siamo abituati a vedere. Ma i fan possono stare tranquilli. Si tratta solo di uno spot, che lo showman sta girando con l'amico(in versione en travesti con tanto di parrucca bionda e pizzetto). Rosario veste infatti i panni di une rende omaggio anel film "I mostri".

Fiore, come sottolinea "Chi", interpreta il boxeur in disarmo Antinori Artemio, convinto dall'ex collega Guarnacci, pugile in miseria, a tornare sul ring per un incontro truccato.



Nello spot, oltre a Baldini (Miss Ring), anche l'ex campione di pugilato Patrizio Oliva, nei panni del suo allenatore. Anche se le prime immagini ci presentano un Fiorello sofferente, c'è da scommettere che ci sarà da ridere.