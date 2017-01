Dalla crisi all'attualità con "Quinta Colonna"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati MANDA IL TUO MESSAGGIO IN DIRETTA

Giovedì 5 luglio debutta "Quinta Colonna", il nuovo settimanale di approfondimento giornalistico condotto in diretta da Salvo Sottile in prima serata su Canale 5. Tra i temi trattati: i sopravvisuti di Brindisi, le vittime della crisi, la faccia meno nobile degli Europei di calcio e un padre coraggio.

Trattare l’attualità, la politica e la cronaca con lo stile del format già sperimentato con successo con “Quarto Grado”: è questa la formula di “Quinta Colonna”. Il programma a cura di Siria Magri racconterà i fatti indagando sui dettagli e sui retroscena. Ascolterà le voci dei protagonisti, analizzerà i documenti e verificherà le indiscrezioni di ogni singolo caso.



Al centro della prima puntata, l’attentato di Brindisi visto con gli occhi dei sopravvissuti. Tra questi la compagna di Melissa Bassi, Sabrina Ribezzi, miracolosamente sfuggita alla morte.



Tra gli altri argomenti della serata: le vittime della crisi, la faccia meno nobile degli Europei di calcio 2012, i misteri della Costa Concordia. Si parla anche di una malattia insidiosa come l’autismo: ospite in studio Franco Antonello, protagonista del libro “Se ti abbraccio non avere paura”, che per liberare il figlio autistico Andrea dal suo guscio impenetrabile ha attraversato con lui Stati Uniti e Sud America, fino all’Amazzonia.