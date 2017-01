Obama, ospite d'onore al gala del Niaf 2011

foto Ap/Lapresse 13:00 - Barack Obama, ospite d’onore della serata di gala del “Niaf” 2011, e tutti i protagonisti del reportage-verità sono al centro dell’ultimo appuntamento con “Sognando Italia”, in onda su Retequattro, giovedì 5 luglio, in seconda serata. Dopo New York, Chicago, San Francisco, Las Vegas, New Orleans, Los Angeles, Houston e Miami è la capitale statunitense, Washington Dc, la cornice del gran finale del programma realizzato da Project I Productions. - Barack Obama, ospite d’onore della serata di gala del “Niaf” 2011, e tutti i protagonisti del reportage-verità sono al centro dell’ultimo appuntamento con “Sognando Italia”, in onda su Retequattro, giovedì 5 luglio, in seconda serata. Dopo New York, Chicago, San Francisco, Las Vegas, New Orleans, Los Angeles, Houston e Miami è la capitale statunitense, Washington Dc, la cornice del gran finale del programma realizzato da Project I Productions.

“Sognando Italia” - che in dieci puntate ha attraversato gli Stati Uniti alla ricerca di italiani che hanno trovato l’America, pur continuando a rivendicare orgogliosamente le proprie radici - per l’ultima tappa vede i 10 fuoriclasse tutti italiani riuniti ad un’unica tavola in occasione del gala organizzato dal National Italian American Foundation.



Ospite d’eccezione del più grande evento che celebra la comunità italoamericana d’Oltreoceano, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama che, dopo aver aperto il suo discorso ufficiale con un < >, ha intrattenuto gli oltre 2.500 invitati esaltando quegli italiani che hanno contribuito positivamente alla storia americana: Cristoforo Colombo, Enrico Fermi, Dante Ferretti, Madonna Louise Veronica Ciccone…



Nel prestigioso parterre del Gala, tra le figure di italoamericani che si sono distinti nel ‘Paese della opportunità’, l’ex presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, il ministro per la Sicurezza Nazionale Janet Napolitano e la leggenda della musica Frankie Avalon.



I protagonisti di “Sognando Italia”, edizione Usa, sono stati: Alex Turco, Giulia Marletta, Francesco Belcaro, Roberta Mancino, Robert Allegrini, Giada Valenti, Franco Nuschese, Joelle Righetti, Peter Ricchiuti e Cristiana Rastellini.